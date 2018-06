Arezzo, in quattro in lizza per la panchina. Lunedì la decisione

Come riportato da Amarantomagazine, sono quattro i candidati per la panchina dell’Arezzo. In lizza ci sarebbero: Massimiliano Alvini dell'Albinoleffe, Lamberto Zauli, reduce dall'esperienza alla Primavera dell'Empoli, Elvis Abbruscato e Mauro Antonioli, fresco di divorzio dal Ravenna. La decisione finale, con il relativo annuncio, potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.