Arezzo, La Cava: "Dal Canto via? Ci confronteremo con lui"

Dalle colonne di amarantomagazine.it arrivano alcune parole di Giorgio La Cava, presidente dell'Arezzo, in merito alle voci di un possibile addio di Alessandro Dal Canto, emerso come candidato alla panchina dell'Empoli: "Non mi aspettavo quelle parole anche perché Dal Canto ha un contratto in essere e lui dovrebbe allenare l'Arezzo anche se decidessimo di fare una squadra con tutti ragazzi della Berretti. Però capisco che il calcio non funziona così e quindi nessun problema: i rapporti tra noi sono ottimi, ci confronteremo in totale serenità".