Arezzo, La Cava si sfila dall'asta: “Niente offerte il 16 aprile”

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nonostante da tempo stia cercando di acquistare l'Arezzo l'imprenditore Giorgio La Cava si è sfilato dall'asta che si terrà il 16 aprile: “Non farò alcuna offerta, se qualcun altro la presenterà allora sarò molto felice, ma lunedì non mi muoverò. - spiega La Cava al Corriere di Arezzo - Oggi mi incontro a Roa con il segretario dell'Arezzo e con il commercialista, riguarderemo i conti al centesimo e studieremo le prossime mosse. Come mi muoverò? Ci stiamo lavorando, oggi sarà una giornata cruciale per capire come muoverci".