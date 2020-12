Arezzo, Muzzi: "A breve presenteremo il nuovo Ds. Poi priorità al centravanti"

Non solo mercato, nell'intervista rilasciata ad arezzonotizie.it, il neo responsabile dell'area tecnica dell'Arezzo Roberto Muzzi ha parlato anche del nuovo organigramma amaranto: "L'obiettivo è quello di rinforzare la squadra, con il nuovo direttore sportivo stiamo già parlando, ci stiamo confrontando, a breve lo presenteremo. Diciamo che da ottobre, dopo la partenza di Di Bari ho seguito con Francesco Manzo il mercato degli svincolati che ha portato Arini, Di Paolantonio, Cherubin, Sala e Karkalis: lo volevamo già mettere in lista ma non c'era posto. Certo è che l'infortunio di Pesenti impone come priorità l'arrivo di un centravanti".

Conclude: "Adesso con il nuovo direttore sportivo ci concentreremo per rinforzare la rosa e portare giocatori importanti e funzionali al progetto possibilmente prima del 10 gennaio. Chi sarà? C'è il nome di Enzo De Vito ma non è il solo".