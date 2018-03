Arezzo, Pavanel: "Niente alibi, siamo in un momento complicato"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico dell’Arezzo Massimo Pavanel commenta così in conferenza stampa la gara persa per 2-0 contro la Viterbese: “Siamo in un momento psicologico complicato, gli episodi possono portare la partita da una parte all’altra. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi sugli sviluppi di palle inattive hanno trovato i gol. Il rigore dovevamo evitarlo, dovevamo gestire meglio. Secondo tempo da cancellare, vero che veniamo da un periodo di inattività ma non cerchiamo alibi. Contro il Gavorrano dobbiamo rialzare assolutamente la china. Ci aspettiamo una penalizzazione pesante, perciò dobbiamo fare le partite per 95 minuti con grande intensità. Logico pensare ad un calo nella ripresa ma si è visto troppo presto. Moscardelli? E’ il mio cruccio più grosso il suo infortunio, l’ho voluto rischiare. Col senno di poi non l’avrei mai fatto. Ho parlato con lui tante volte prima della gara e si sentiva bene. Spero che non si si fermi a lungo”, riporta TuttoC.com.