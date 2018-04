Arriva il derby sentito a metà. Il Pontedera ha in porta l'arma in più

© foto di Fabio Sebastiani

È un derby? A Pisa vengono da quello perso contro il Livorno, e di derby col Pontedera è difficile parlare. In granata, però, le aspettative salgono, come la tensione. Anche perché c'è la sensazione che la storia della partita sia tutta da scrivere. Se il Pisa viene dalla batosta contro gli amaranto, il Pontedera vive infatti un magic moment. Sei risultati utili consecutivi, e i playoff che da sogno potrebbero diventare realtà. Con un protagonista in più: in stagione è stata continua e sotto gli occhi di tutti la crescita di Nikita Contini, classe '96, vivaio Napoli. Migliore in campo contro il Carrarese, quando ha anche parato un rigore. Nell'ultimo mese ha subito solo tre gol: merito di una buona fase difensiva ben fatta, ma la sua stagione, la prima da titolare fra i grandi, è sempre più in crescendo. E nel derby sentito (quasi) da una sola parte, può essere l'arma in più dei ragazzi di Maraia.