Arzachena, Bonacquisti: "Rinvio con l'Entella? No ripercussioni"

Danilo Bonacquisti, capitano dell'Arzachena, ha così parlato al sito ufficiale del club a proposito della partita di campionato che avrebbe dovuto vedere oggi i sardi impegnati con l'Entella, gara invece rinviata in attesa delle decisioni finali su eventuali ripescaggi: "Ripercussioni non credo ce ne saranno, più che altro c'era voglia di riscatto dopo la brutta prestazione con la Carrarese. Avevamo voglia di giocare subito, cercheremo di lavorare bene in settimana per lavorare meglio e fare bene contro l'Arezzo".