Arzachena, Giorico: "Dobbiamo dimenticare le scorie di Lucca"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Reduce dal pesante 4-0 incassato a Lucca, l’Arzachena si appresta a ricevere la visita dell’Alessandria nel prossimo turno di campionato. A presentare il match è il tecnico degli smeraldini Mauro Giorico.

“Ho visionato la partita dell'Alessandria contro l'Olbia. Mi è parsa una squadra quadrata, forte. Un undici che sa giocare a calcio e ha creato in quella gara molte occasioni. Ma ho visto i miei ragazzi, dopo la batosta con la Lucchese, con la mente libera. Del resto era quello che ho chiesto, lasciare alle spalle le scorie mentali rimaste dalla trasferta di Lucca, capire quali sono stati i nostri errori e buttarci subito a pensare alla sfida con l'Alessandria giocando questa partita con in campo tutte le nostre armi”.

Il fattore campo deve assumere importanza. “Giocare in casa nostra, davanti al nostro pubblico, ci può e deve dare quella spinta in più per fare un risultato importante contro i piemontesi”.

“Dovremo rimanere concentrati per tutti e 90’recupero compreso – ha proseguito Giorico – perché, classifica alla mano, abbiamo esigenza di fare punti dopo un avvio di campionato in salita”.

Nessun problema fisico, infine, per i i biancoverdi. “Abbiamo una condizione fisica ottimale. Anche Loi è stato recuperato. Non pensavo di averlo a disposizione dopo che al 38' era uscito dal campo per infortunio. Invece venerdì si era già ripreso. Quindi posso dire di avere l'intera rosa a disposizione”.