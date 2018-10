Arzachena, Giorico: "Proveremo a battere la Juve, sarebbe eccezionale"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico dell'Arzachena, Mauro Giorico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus U23 che si giocherà domani alle 14:30 allo Stadio "Biagio Pirina". Ecco le sue parole riportate dal portale sardegnasport.com:

"Giocheremo contro un'ottima squadra che sta crescendo partita dopo partita. Non sarà facile, ma noi comunque ci proveremo perché vogliamo dare continuità al successo ottenuto contro l’Albissola. Queste sono partite bellissime da giocare, battere la Juventus porterebbe grande entusiasmo. Per noi sarebbe qualcosa di eccezionale visto il valore diverso delle due squadre. Abbiamo l’obbligo di provarci, non lasceremo niente di intentato: ci proviamo! Contro di loro non dobbiamo abbassare il livello di attenzione e dobbiamo giocare concentrati per l’intera durata della gara. Dal punto di vista della qualità perderemo il confronto, ci sono valori diversi, ma noi abbiamo la voglia di fare bene e di vincere".

"Gli infortunati? Non so se Sanna giocherà dall'inizio, saranno valutazioni da fare tra stanotte e domattina. L’abbiamo già rischiato per 40′ domenica scorsa, questa settimana si è allenato ma non è ancora al meglio. Benedini e Nuvoli non saranno convocati, mentre recuperiamo Loi, che si allena in gruppo da qualche giorno. È da valutare Moi per un risentimento muscolare".