Arzachena-Juventus U23, le formazioni ufficiali: Del Prete titolare

Protagonista dell'evento 'La Bellezza del calcio raccontata dai maestri' al Festival dello Sport di Trento insieme ad Arrigo Sacchi e Pep Guardiola, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Basta giocare bene per...

Antonelli: "Zidane mi piace per il dopo Allegri alla Juventus"

Bia: "Barella un talento vero. Dispiace per Cassano"

Roma, nessun incontro per il rinnovo di Under

Samp, Murru: "Non mi arrendo mai e spero nella chiamata di Mancini"

Amor: "Che squadrone alla Fiorentina. Solo bei ricordi in viola"

Milan, Suso: "Il mio Milan come la Roja. Ho il DNA da Nazionale"

Lukaku: "Futuro in Serie A? Lo spero... Juve super, è sempre più forte"

Guardiola: "Juve favorita per la Champions con Cristiano Ronaldo"

Inter, non solo Modric e Barella: i nerazzurri seguono Veretout

Ancelotti: "A Napoli c'è tutto per far bene. Intanto Klopp è sistemato"

Sacchi: "In Italia resistenza al cambiamento, bisogna innovare"

Guardiola integrale: "Futuro in Italia? Perché no... Ci sono talenti"

CR7, team da un milione di dollari per difendersi dalle accuse di stupro

Sacchi: "Spero in derby ricco di emozioni. Italia? Serve tempo"

Napoli, Mertens: "Per lo Scudetto ci siamo, la Juve non mi convince"

Juventus, mirino puntato su Genova: non solo Piatek, piace Andersen

Juventus (3-4-2-1): Del Favero; Del Prete, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Toure, Emmanuello, Beruatto; Pereira, Zanimacchia; Mavididi. A disposizione: Israel, Nocchi; Zappa, Muratore, Bunino, Olivieri, Nicolussi, Morelli, Pozzebon, Kameraj, Capellini, Morrone. All. M. Zironelli.

Arzachena (4-3-1-2): Pini; Pandolfi, La Rosa, Baldan, Arboleda; Taufer, Bonacquisti, Trillò; Casini; Gatto, Sanna. A disposizione: Ruzzittu, Carta; Moi, Corinti, Loi, Bruni, Porcheddu, Casula, Onofri, Manca, Busatto. All. M. Giorico.

Ecco le formazioni ufficiali di Arzachena-Juventus U23. Mister Giorico opta per la coppia d'attacco composta da Gatto e Sanna; Zironelli lancia dal 1' il talento di Mavididi:

