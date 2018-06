Asta-Cuneo, Filippi-Olbia e Pagana-Siracusa: il punto sulle panchine di C

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Punto sulle panchine di Serie C, che arriva attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. Antonino Asta è la prima scelta del Cuneo, è in arrivo la conferma per Mauro Giorico all’Arzachena e Nevio Orlandi al timone della Vibonese, mentre l’Olbia non tiene Bernardo Mereu e dovrebbe promuovere Michele Filippi (già nello staff). Infine il Siracusa per la panchina punta su Giuseppe Pagana, reduce da una brillante stagione in D alla guida del Troina.