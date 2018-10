Auteri: "La crisi del sistema? Troppe regole che non si rispettano..."

© foto di Giuseppe Scialla

Nel post partita con la Paganese, il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri, si è soffermato anche sul momento delicato che vive il calcio italiano, con ricorsi pendenti e il futuro ancora incerto della Viterbese. "Ho sempre cercato di dire le cose in maniera diretta, nonostante siamo dei tesserati. Ho preso anche delle squalifiche per questo. E' una situazione vergognosa, che qualcuno deve risolvere. Tutti fanno comunicati, tutti hanno ragione. Ho letto quello che ha detto Ghirelli e afferma anche cose giuste, che sono scritte nel regolamento. Ma poi qualcuno si inventa qualche situazione e decide di fare come crede. Ma non funziona così. Le regole vanno rispettate. Invece ci sono storie come quelle del Messina che si salvò a discapito della Vibonese. Poi ci furono i risarcimenti. Le regole vanno fatte rispettare, non bisogna transigere. Non è facile neanche per noi: dopo la partita con la Juve Stabia, non sapremo se riposeremo o no. La B a 19 squadre? Una vergogna totale. Questo perché uno si sveglia al mattino e si inventa queste cose. Questo è il vero scandalo e tutti i club coinvolti nell'ipotesi di ripescaggio in B avevano ragione da vendere".

Sulle 50 panchine in giallorosso: "Neanche lo sapevo, me lo hanno detto altri... Qui comunque c'è un grande ambiente e del resto c'è una certa tradizione calcistica. Il Catanzaro è stato in A e ha tifosi dappertutto. Merita di tornare in categorie più consone allo spessore della piazza. La squadra? E' nuova e molti giocatori si stanno abituando ad un tipo di calcio che non avevano mai fatto prima. Io cerco sempre il pelo nell'uovo perché è l'unico modo per migliorarsi".