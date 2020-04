Avellino, D'Agostino sulla cassa integrazione: "Strumento che ci permetterebbe di respirare"

Il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino ha parlato al Corriere dello Sport del possibile ricorso alla cassa integrazione da parte dei club di Serie C: “Si tratta di uno strumento che ci permetterebbe sicuramente di respirare in un momento di contingenza economica che vede tutti i presidenti ed i proprietari delle squadre sportive in difficoltà. Se proprio non ci sono le risorse per coprire i quattro mesi, ci si può venire incontro, ma è impensabile che tutto il peso economico gravi sul singolo proprietario di un'azienda o di una società calcistica. - continua D'Agostino - Capisco anche le ragioni dei calciatori, sono dei lavoratori in moltissimi casi decisamente lontani dalle cifre faraoniche che si vedono in Serie A, con famiglie e figli a casa. È giusto che anche loro accedano a forme di tutela".