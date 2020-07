Avellino, per il post Capuano è in pole Auteri. Che piace anche all'ambizioso Taranto

Mister Ezio Capuano è stato da poco esonerato, e adesso l'Avellino si trova a dover riprogrammare la stagione partendo proprio dalla scelta di un nuovo allenatore. Come riferisce tuttoavellino.it, il candidato principale per il post Capuano pare essere Gaetano Auteri, reduce dall'esperienza con il Catanzaro. Ma attenzione: sul mister di Florida c'è anche il forte interesse del Taranto, club di Serie D che ambirà sicuramente al salto di categoria, che avrebbe già mosso i primi passi.

Stando a quanto riferisce blunote.it, il Ds Danilo Pagni si sarebbe già incontrato con Auteri, che avrebbe però preso tempo perché gradirebbe rimanere in C; nel fine settimana, comunque, pare sia previsto un altro appuntamento tra le parti.