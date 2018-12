Fonte: www.tuttoc.com

Cesare Di Cintio, avvocato esperto di diritto sportivo, ha analizzato la situazione delle "due Reggine" al Dispaccio dopo essersi unito alla curatela del vecchio club: "Qual è oggi la Reggina? Bella domanda. Al momento, la Reggina è ancora del fallimento. In Figc non abbiamo una Reggina Calcio 1914. Abbiamo una Urbs Reggina che ha tutto il diritto di usare l'aggettivo Reggina, ma l'identificazione è ancora nelle mani del fallimento. In termini civilistici, è in concessione ad un'altra società. Ad oggi, in ambito federale, non ha l'autorizzazione per utilizzarlo. Lavorando con questo team fantastico, un domani può arrivare qualcuno che ricostituisca l'identità assieme alla storia. Oggi, in termini di titolarità, è del fallimento e c'è una concessione. Tutto tornerà alla casa madre. Se l'11 gennaio si può festeggiare il compleanno? La storia c'è, ma è un problema di natura tecnica. Di fatto, non c'è iscritta in Figc una società che abbia il vecchio marchio"