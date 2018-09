Avvocato Entella: "Chiesta riammissione a FIGC e Lega B"

Intercettata dall'edizione Levante de Il Secolo XIX, l'avvocato Matilde Chiti, che ha curato insieme al padre Ettore per i biancocelesti la vicenda legata al Cesena, ha parlato della richiesta di riammissione in Serie B avanzata dal club ligure: "Attendiamo che Federcalcio e Lega di B prendano una posizione in merito al ricorso al TAR, e siamo pronti a proseguire la battaglia. Abbiamo chiesto ed ottenuto la sospensione delle gare dell'Entella in C, un primo passo verso il ripristino della legalità, e abbiamo scritto alla FIGC e alla Lega di B chiedendo la nostra riammissione".