Back to the B! Dopo 4 anni il Padova torna in B. Lecce, è quasi fatta

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Padova torna in serie B. Dopo quattro anni il club veneto torna nel campionato cadetto, al termine di una stagione dominata nel girone B di serie C. Nella serata di ieri infatti l'Albinoleffe ha vinto di misura contro la Reggiana, terza in classifica, regalando di fatto la matematica promozione in serie B al Padova con due giornate di anticipo. Un risultato decisamente meritato quello dei veneti, sconfitti appena cinque volte, con il secondo miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Dopo il Padova, la prossima ad essere promossa in B potrebbe essere il Lecce, con i pugliesi che dopo la vittoria del Trapani nel big match contro il Catania, hanno ormai un piede nel campionato cadetto: quattro punti di vantaggio con due giornate ancora da giocare, con la squadra di Liverani che dovrà vedersela con Paganese e Monopoli, decisamente due avversarie abbordabili. Nel gruppo A invece sono Livorno e Robur Siena a giocarsi la promozione diretta: due punti le separano in classifica, con il Piacenza possibile arbitro di questa sfida a distanza, visto che affronterà prima la Robur e poi il Livorno all'ultima giornata.