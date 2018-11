Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi lunga intervista a Silvio Baldini. Il tecnico della Carrarese svela alla rosea i segreti della formazione azzurra: "Oggi alleno gratuitamente in Serie C, questo sport è la mia passione. Ero stanco di essere giudicato solo per i risultati e da persone che per il 90% sono ladri o incompetenti. Preferivo allenare i miei cani da caccia. Dovevo ripartire da zero, ritrovare entusiasmo, idee e coraggio. Ora sono libero. La penale in caso di esonero (500mila euro, ndr) è stata tolta. Non serviva più, i dirigenti sono perbene. Il Gruppo Marmo, la proprietà, mi considera uno di loro. Siamo una squadra operaia che lotta contro il capitalismo del calcio moderno: una stagione non costa più di 2 milioni e mezzo".