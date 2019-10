“Non sarà una partita come le altre...Un pezzo del mio passato contro il presente (ed il futuro) biancorosso”. Così il centravanti del Bari Mirco Antenucci ha parlato della sfida contro la Ternana, club in cui ha giocato per una stagione segnando 19 reti in 40 presenze e spiccando il volo verso il Leeds.