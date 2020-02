vedi letture

Bari, Brienza: "Per la B ci proveremo. Se la Reggina sarà più brava le faremo i complimenti"

L’ambasciatore biancorosso Franco Brienza, intervenuto a RadioBari, ha parlato del campionato e della corsa alla promozione che vede la squadra pugliese staccata di 8 punti dal primo posto della Reggina: “I punti sono otto, ma mancano tredici giornate. Nel calcio le cose cambiano velocemente e abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. La squadra è consapevole, non si fanno venti risultati utili di fila se non si hanno basi solide. Ci proveremo e al massimo bisognerà arrivare secondi, perché la posizione conta tanto per i play-off. - continua Brienza come riporta Tuttobari.com - Nella vita bisogna avere l'ambizione di essere i migliori, ora abbiamo avanti la Reggina. È normale che guardi anche dietro. Se la Reggina dovesse essere più brava faremo i complimenti. Sicuramente possiamo fare di più come possesso, possiamo migliorare ancora”.