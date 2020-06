Bari, Costa: "Mi piacerebbe giocarmi la finale playoff contro Reggiana o Carpi"

Intervista ai microfoni di RadioBari per Filippo Costa, laterale mancino del Bari sulla ripresa del campionato: “Non vediamo l'ora di riprendere. La società ora ci dirà cosa fare e come comportarci. I playoff? Non so cosa decideranno ma spero di giocare. Abbiamo un obiettivo, vogliamo raggiungerlo sul campo: speriamo ci mettano nelle condizioni di giocare. Saltare il primo turno dei playoff sarebbe una cosa vantaggiosa: lì può succedere di tutto. Ma vedendo la situazione da cui arriviamo, i tanti mesi da cui non giochiamo, mancherà il ritmo partita. E magari il Bari giocherà contro squadre che avranno già giocato. Le porte chiuse? E' strano, triste. Non c'è l'adrenalina per un calciatore che vuole regalare emozioni alla gente. Giocare in casa senza il nostro pubblico sarà diverso. Chi mi immagino in una eventuale finale? Spero innanzitutto di arrivarci, mi piacerebbe giocare contro la Reggiana o il Carpi".