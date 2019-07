Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato oggi dal ritiro di Bedollo facendo il punto sul futuro di Franco Brienza: “Per quanto riguarda Ciccio Brienza, il nostro capitano, dico che il giocatore ha deciso di prendersi una pausa, anche perché arrivati a 40 anni per un giocatore si aprono tantissimi pensieri e ricollocarsi non è semplice. Noi gli abbiamo prospettato un programma in cui potesse diventare il responsabile delle giovanili, un ruolo importante. Ci sta pensando e saremmo pronti ad accoglierlo a braccia aperte nel momento in cui lui deciderà di ritrovarsi con la società. Gli auguriamo il meglio. Speriamo un giorno di ritrovarlo”.

Come riportato da Sky Sport, a Brienza era stato prospettato dal Bari un futuro in società o in alternativa un percorso in rosa ma con spazi e ingaggio ridotti rispetto al passato. Due vie che al momento non hanno prodotto risposte ufficiali. Il calciatore continua a riscuotere interesse in Serie B e C, su tutte piace a Juve Stabia e Padova.