Bari, Di Cesare: "Se siamo qui a parlare della finale è merito di Gravina"

vedi letture

Il difensore e capitano del Bari Valerio Di Cesare ha parlato ai microfoni di Raisport della finalissima di domani contro la Reggiana: “La semifinale contro la Carrarese è stata difficile, sapevamo che era una buona squadra essendo arrivata seconda nel loro girone. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla ma non l'abbiamo fatto e lì è stato il nostro errore. Al 94' abbiamo preso il gol del pari, fortunatamente poi Simeri ci ha pensato lui al 120' portandoci in finale. - continua Di Cesare – In finale si affronteranno due grandi squadre, quelle che hanno meritato di più e non ci saranno favorite. Carpi? Abbiamo passato due mesi folli, siamo passati dalla promozione a tavolino, l’algoritmo e la promozione degli emiliani, ma io ho sempre pensato che la promozione dovesse essere decisa sul campo e dobbiamo dire grazie a Gravina che ha lottato affinché si tornasse in campo. Nessuno voleva giocare, forse solo Bari e Reggiana e altre 2-3 società. Le altre volevano che terminasse il campionato, non era giusto. Grazie a Gravina siamo qui a parlare della finale. La mancanza di pubblico? Se ci fosse stato il pubblico, conosco la piazza di Reggio e avrebbero riempito lo stadio, ma sarebbero venuti anche tantissimi baresi. Una finale coi tifosi sarebbe stata diversa, però purtroppo è così e l'andremo ad affrontare come le altre senza tifosi".