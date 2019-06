© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore del Bari Valerio Di Cesare ha intenzione di restare ancora a lungo nella piazza pugliese e di riportare il club in Serie B: “L’ho detto fin dal giorno in cui sono tornato a Bari. Il mio unico obiettivo è tornare in Serie B con la maglia biancorossa. Ho affrontato la Serie D, un campionato davvero duro dove se non lo prendi nel verso giusto rischi di non spuntarla, con grande umiltà e me ne prendo merito. - continua Di Cesare dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - Ho scoperto che vincere un campionato è proprio bello. Qui poi c’è una società forte, solida ed è più agevole arrivare a certi risultati".