© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari è molto vicino alla chiusura di due colpi per blindare la retroguardia nella prossima stagione. Si tratta, come riporta Tuttobari.com, dei centrali Alessio Sabbione del Carpi e di Anton Kresic dell’Atalanta, ma nell’ultima stagione proprio in Emilia coi biancorossi. Due giocatori di livello per la Serie C che portano da un lato esperienze duttilità, Sabbione può agire anche come terzino o mediano, e dall’altro forza fisica e voglia di emergere.