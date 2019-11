Bari, rivoluzione in vista a gennaio? L'attacco il reparto più in discussione

Una possibile rivoluzione quella che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarderebbe il Bari a gennaio. Soprattutto sul versante offensivo, trasformato dall'arrivo di mister Vivarini: stanno infatti trovando poco spazio Roberto Floriano, Samuele Neglia e Franco Ferrari, che potrebbero anche essere sulla lista dei partenti. Soprattutto l'argentino, che il Napoli potrebbe girare in prestito altrove per vederlo all'opera con maggiore continuità; steso discorso che i partenopei potrebbero fare con Michael Folorunsho, e lo Spezia con Theophilus Awua.

In bilico ci sono poi anche il centrocampista Manuel Scavone e l'esterno Tomasz Kupisz, ma la posizione più delicata appare quella dell'ex SPAL Filippo Costa. Vivarini pare vederlo maggiormente come difensore, una chance in più per utilizzarlo nel 4-3-1-2, ma ci sarà da vedere se alla lunga il calciatore - che aveva già faticato ad accettare la categoria dopo anni in A - concoderà con questa evoluzione.