Bari, si chiude il ritiro con un doppio colpo: fatta per Candellone e D'Orazio

Si chiude col botto, doppio, il ritiro del Bari a Cascia. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno il club pugliese ha terminato sia la trattativa col Torino per Leonardo Candellone, attaccante lo scorso anno protagonista in B con la maglia del Pordenone sia quella con il Cosenza per il terzino sinistro Tommaso D'Orazio.