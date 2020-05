Bari, Simeri sulla ripresa: "Chi non può stare nei Pro non intacchi chi può andare oltre la C"

Ospite di TBSport Simone Simeri, attaccante del Bari, ha parlato della decisione della FIGC di far riprendere le competizioni anche in Serie C: “Stiamo aspettando l’esito che tutti vogliamo, per iniziare i playoff. Sensazioni sull’incontro Governo-Federazione? Credo che qualcosina verrà fuori tra le cose che si sono dette. Noi speriamo di raggiungere l’obiettivo sul campo, senza ricevere favori. Meritiamo la B. Abbiamo rivendicato il rispetto perché noi abbiamo sempre lavorato, aspettando il giorno per scendere in campo. Giocare dopo 4 mesi? Ci sono fortissimi rischi, ma è un rischio che vogliamo correre. Se in C ci sono squadre che non hanno possibilità di mettere in atto il protocollo, non è che non dobbiamo giocare noi che possiamo farlo”.

Simeri ha poi risposto ai club che hanno palesato il proprio disappunto per il ritorno in campo: "Chi non ha la possibilità di stare nei professionisti non deve intaccare chi può andare oltre la Lega Pro; non puoi pretendere di non giocare più per non dare gli stipendi o non retrocedere, per noi il calcio è un lavoro”.