Bassano, Colella: "Ci è mancata lucidità in avanti"

Il tecnico del Bassano Giovanni Colella ha parlato dopo il pari sul campo della Reggiana ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto un grande primo tempo, cercando di creare e non tirandoci mai indietro come sempre quando affrontiamo le grandi. Peccato che davanti non siamo stati lucidi, ma faccio i complimenti alla Reggiana perché gioca bene. Dispiace tuttavia non essere riusciti a vincere pur facendo quello che dovevamo fare”.