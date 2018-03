Bassano, Colella: "Identità trovata, ora va mantenuta"

© foto di Stefano Sartore

Alla vigilia della trasferta di Salò, in casa Bassano, è mister Giovanni Colella a parlare alla stampa. Questo il pensiero del tecnico, come riferito dal sito ufficiale del club: "E' un avversario molto temibile, una squadra forte ed esperta, ma siamo tutte raggruppate in pochi punti, ogni gara sarà una battaglia. Muovere la classifica è sempre importante, ma noi dobbiamo andare lì per fare la partita. Stanchezza? E' normale che dopo una rincorsa ci possa essere il bisogno di una pausa, ma i ragazzi si sono riposati e si sono allenati bene in settimana. Abbiamo trovato la nostra identità e questa deve rimanere, l'importante è continuare a credere tutti in ciò che facciamo", riporta TuttoC.com.