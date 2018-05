Bassano, i Rosso rispondono ai tifosi: "Ok incontro ma non ora"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel fine settimana un tifoso storico del Bassano ha inviato un fax al club giallorosso per chiedere novità sul futuro del team visto l'interesse della famiglia Rosso per il Vicenza. La risposta della società è stata la seguente: "In riferimento al fax ricevuto in data 18/05/2018 presso la nostra sede, il Bassano Virtus comunica che la famiglia Rosso non ha nulla da aggiungere in questo momento, nel quale non esiste ancora nulla di concreto. La famiglia Rosso comprende lo sconforto dei tifosi giallorossi e si rende disponibile ad un incontro, non ora, ma solo quando vi saranno delle certezze e sarà quindi in grado di comunicare la propria strategia".