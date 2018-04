Bassano, il dg Seeber: "Soddisfatti di Colella. Ha fatto cose straordinarie"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato dal Corriere del Veneto, il direttore generale del Bassano Werner Seeber analizza il momento dei giallorossi: "Lavoriamo sempre in prospettiva futura e c’è il vantaggio di poter programmare per tempo. Siamo ovviamente soddisfatti di aver trovato un allenatore come Colella e lavoriamo su tutti i fronti anche per inserire il maggior numero di ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Adesso, però, dobbiamo pensare unicamente alla partita di domani contro il Gubbio. Abbiamo raccolto tantissimo nel girone di ritorno, abbiamo fatto 27 punti in 14 partite, con una media quindi di quasi due punti a partita. Andiamo avanti passo dopo passo, tenendo presente che vogliamo arrivare più avanti possibile in ottica playoff. Fa piacere aver trovato un quadratura dopo tante difficoltà, il merito è stato di mister Colella che è riuscito a entrare nella testa dei giocatori e a fare un lavoro eccezionale. Abbiamo deciso di prolungare il contratto al mister perché ha fatto qualcosa d’importante, lo abbiamo scelto quando avevamo cambiato a dicembre perché ci aveva subito fatto una grande impressione. Credeva in questa squadra e lo ha dimostrato ancor prima di prenderla in mano. Poi, quando è diventato il nostro allenatore, ha trasferito sul campo e nel lavoro di tutti i giorni il suo entusiasmo e la sua competenza".