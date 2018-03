Bassano, Venitucci: "Padova bel test. Futuro? Vorrei restare a lungo"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Bassano Dario Venitucci ha parlato al sito ufficiale del club in vista della sfida contro il Padova capolista: “Vogliamo cercare di allungare la nostra serie positiva, ci confronteremo contro una squadra forte che ha una rosa ampia, è prima in classifica e questo ci permetterà di capire a che livello siamo arrivati. A Trieste per le nostre caratteristiche eravamo sfavoriti, ma abbiamo disputato una gara di temperamento, inoltre abbiamo ancora ampi margini di miglioramento solo che in certi frangenti non crediamo fino in fondo in noi stessi. - continua Venitucci parlando della sua stagione- Sono abbastanza contento anche se so che potrei fare meglio, vorrei poter segnare qualche altro gol importante per la squadra. Questa è una società solida che sta crescendo e sta costruendo un percorso importante e nella quale mi piacerebbe poter rimanere a lungo".