Benvenuti al Sud! Casertana e Palermo, il futuro passa dalle infrastrutture

In un momento non semplice per il calcio, c'è chi però, in Serie C, riesce a investire sulle infrastrutture: le liete notizie arrivano da Caserta e Palermo.

Questo il commento di tuttoc.com, nell'editoriale a firma Luca Bargellini:

"BENVENUTI AL SUD - Meglio allora ricordarsi che ci avviciniamo al Natale e lasciamoci trascinare dal fatto che anche dalla terza serie arrivano delle notizie positive. Almeno per una volta. Belle novità come l’approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo nel comune di Torretta per un investimento da 6 milioni di euro. Belle novità come il deposito da parte della Casertana del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo stadio di Caserta. Una rarità, questa, per il calcio di Serie A, figuriamoci per quello di Serie C. Per questo è giusto dire bravo al presidente Giuseppe D’Agostino per quello che sta facendo. E anche se la squadra finora non è mai riuscita concretamente a combattere per la promozione in Serie B, di fronte ad un progetto simile avere un po’ di pazienza in più è assolutamente d’obbligo".