Il presidente del Monza Silvio Berlusconi nel corso della cena di Natale del club brianzolo è tornato a illustrare il modello su cui vuole che si sviluppi la squadra: “Continuiamo nella costruzione di questa squadra modello a cui dobbiamo dare un certo periodo di tempo per potersi realizzare. Il risultato grande viene dalla somma di tanti risultati più piccoli. Ciascuno deve sforzarsi di dare il meglio di sé, anche agli altri. Mio padre diceva che dobbiamo sempre avere il sole in tasca e donarlo agli altri con un gesto di affetto o un complimento sincero. - continua Berlusconi in un video su Instagram come riporta Gazzetta.it - Vogliamo creare una squadra che diventi modello, che possa realizzarsi al meglio mostrando come si deve giocare a calcio e come ci si deve comportare su un rettangolo verde. Anche il Monza ha il suo ruolo da svolgere mettendo di fronte agli italiani una squadra diversa dalle altre, una squadra con al massimo due o tre stranieri, una squadra che sul campo cerchi di vincere convincendo e rispettando gli avversari e diventando un esempio per i ragazzi che seguono il calcio”.