Berlusconi si regala il Monza nel giorno del suo compleanno. Gila si offre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una squadra come regalo di compleanno. Poiché la due diligence, ovvero l’analisi dei dati del bilancio del Monza, condotta dall’avvocato Leandro Cantamessa si sta avviando alla conclusione, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno organizzando la cerimonia per la firma relativa all’acquisto del 70% del club brianzolo. La data fissata per il passaggio di quote societarie è il 29 settembre, giorno in cui l’ex presidente del Milan compirà 82 anni. Una data non banale. Come non lo è l’ingresso in Lega Pro dei due ex dirigenti rossoneri. Il loro ritorno ha generato interesse. Ad esempio si era proposto a Galliani (che sarà ad) l’ex campione del mondo Alberto Gilardino. L’iscrizione al corso per allenatori gli impedisce però il tesseramento come giocatore. Lo riporta il Corriere della Sera.