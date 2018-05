Big Mac torna in Toscana: Carrara sogna la coppia gol con Tavano

© foto di Federico De Luca

Massimo Maccarone torna in Italia, dopo l'esperienza annuale in Australia tra le file del Brisbane Roar. Troppo forte il richiamo di casa per l'attaccante classe '79 che, una volta salutato l'Empoli con la retrocessione in B di un anno fa, ha deciso di rientrare in Toscana per accasarsi alla Carrarese.

Un'esperienza in Serie C per l'ex Parma e Middlesbrough, alla corte di Silvio Baldini per provare a portare il club di Carrara in Serie B oppure alle porte della cadetteria. Più di quanto fatto quest'anno, anche se sarà difficile migliorarsi. In attesa di Ciccio Tavano, in scadenza il 30 giugno ma il rinnovo può essere firmato nelle prossime settimane. L'attacco degli anni d'oro a Empoli può fare la gioia dell'intera Carrara: le due punte classe '79 hanno ancora voglia di trascinare la propria squadra.