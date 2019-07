Bisceglie, avv. Chiacchio: "Esclusione ingiusta, ma siamo fiduciosi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L’avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport del possibile ripescaggio del Bisceglie dicendosi ottimista: “Difendo il Bisceglie già da tre anni e quando ho ricevuto la telefonata del presidente Canonico mi sono subito messo a disposizione. Non sappiamo ancora la data ufficiale della discussione, immagino ci verrà comunicata in questo fine settimana. - continua Chiacchio – Dimostreremo come l’esclusione dei nerazzurrostellati dalla Serie C sia ingiusta. La questione non ci spaventa ed è per questo che siamo fiduciosi”.