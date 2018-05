Bisceglie, Canonico: "Troppe squadre e pochi contributi in Serie C"

Nicola Canonico, patron del Bisceglie, ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com ha commentato le difficoltà economiche in terza serie con le penalizzazioni record di oltre 70 punti: "Penso che il numero di squadre che partecipano ai campionati di C sia alto. Ci sono troppe squadre rispetto ai contributi da distribuire. Questi contributi sono troppo bassi rispetto ai minimi salariali da garantire ai calciatori. In B le società si dividono contributi per circa 5 milioni di euro. In C solo 400.000 euro, mentre la differenza tra minimi salariali tra le due categorie è di appena 2.000 euro lordi. Il rapporto tra le due categorie è di uno a dieci, ed è spropositato. Sarebbe opportuno ridurre il numero delle formazioni che partecipano ai campionati di C per dare la possibilità di ottenere contributi sufficienti ad un a gestione più virtuosa da parte delle società”.