Bisceglie, D'Ursi finisce nel mirino di Carpi e Ternana

Fonte: TuttoC.com

Una stagione divisa tra Arezzo e Bisceglie, che fino ad ora ha portato in dote con sé, ben sette reti in ventisei presenze. Parliamo dell'esterno offensivo Eugenio D'Ursi. Il classe '95 nativo di Napoli, così come riportato da TuttoC.com, è finito nel mirino sia del Carpi che dell'Unicusano Ternana.