© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Gennaio è sempre più vicino, e l'apertura della finestra del mercato di riparazione incombe. Occhi vigili, quindi per tante squadra, tra le quali Bisceglie e Matera, che puntano all'esperienza per la difesa: secondo quanto riportato da TuttoC.com, le due compagini del Girone C starebbero monitorando il profilo di Gaetano Ungaro, classe '87 fresco di addio al Castrovillari, formazione militante in Serie D.