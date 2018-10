Bisceglie, Ginestra: "Con la Paganese presi due gol da oratorio"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Ciro Ginestra, tecnico del Bisceglie, commenta il pareggio per 2-2 della formazione pugliese contro la Paganese. “Abbiamo preso due gol su palle inattive e non ricordo altre conclusioni della Paganese ma di certo una squadra decisa a salvarsi non può concedere queste situazioni - le prime parole del tecnico in sala stampa, nelle parole raccolte da BisceglieViva -. La nostra ripresa ha avuto una certa intensità e livello. Abbiamo giocato con il giusto atteggiamento e sfiorato la vittoria. In casa dobbiamo fare la partita e mi fa arrabbiare aver preso due gol da oratorio quasi identici nonostante il lavoro svolto sulle palle inattive delle ultime settimane. In questo campionato durissimo possiamo giocare alla pari con tutte le altre a patto di mostrare il giusto atteggiamento”.