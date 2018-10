Bisceglie, Maestrelli piace in B: ci sono Cittadella e Lecce

Andrea Maestrelli, difensore mancino classe '98, dopo l'esperienza all'Arzachena si sta mettendo in mostra al Bisceglie, sempre in Serie C ma nel girone meridionale. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, diversi club di Serie B iniziano a essere interessati al calciatore. Tra di esse ci sarebbero anche il Cittadella e il Lecce.