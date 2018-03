Bisceglie, Mancini: "Siamo bene, adesso andiamo avanti così"

Il tecnico del Bisceglie Gianfranco Mancini ha parlato in vista della trasferta di Matera. Queste le sue parole in conferenza così come raccolto da tuttocalciopuglia: "Problemi societari a Matera? Non credo che la situazione societaria possa influire sulle prestazioni della squadra. Intanto perché non è una situazione nata ieri. Non credo che i ritardi sui pagamenti possano influire: chi scende in campo non pensa se è arrivato o meno il bonifico. Noi? Il Bisceglie sta bene. Dopo la partita con il Catania abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali per preparare questa partita nel migliore dei modi. Abbiamo lavorato bene anche stamattina. E’ normale che il nostro intento è quello di continuare il più possibile questa striscia positiva. L’errore da non commettere, dopo aver ottenuto due risultati positivi con due grandi del campionato, è pensare di aver fatto il massimo. Invece, non abbiamo ancora fatto niente. Ho chiesto alla squadra di continuare a migliorare, perché ritengo che abbiamo a disposizione tanti margini di miglioramento. L’obiettivo è continuare ad affrontare le ultime gare che mancano alla fine del campionato come abbiamo fatto finora. E’ normale che ci può essere una flessione, ma dobbiamo essere bravi a non farla capitare. Quello che dico sempre alla squadra che stiamo facendo bene e che dobbiamo continuare. Si è acceso un riflettore su Bisceglie, sui ragazzi del Bisceglie: non spegniamo la luce".