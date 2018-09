Bisceglie, Prayer potrebbe non essere confermato: idea Di Napoli

© foto di Giuseppe Scialla

Carlo Prayer potrebbe non rimanere alla guida del Bisceglie: secondo quanto riferito da tuttocalciopuglia.com, il tecnico, che oggi alle 17 guiderà i neroazzurrostellati contro il Potenza in Coppa Italia Serie C, potrebbe non essere confermato. Al suo posto, si fa largo l'ipotesi Lello Di Napoli.