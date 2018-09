Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Colpo da 90 per il Bisceglie. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club nerazzurro in giornata ha superato la concorrenza del Como e ha trovato l'accordo con Giordano Maccarrone, difensore 28enne svincolatosi dalla Virtus Francavilla dopo aver raggiunto i playoff. Firma sul contratto giunta da pochi minuti per l'ex Messina che vanta oltre 150 presenze tra i professionisti.