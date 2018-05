Bisceglie, salvezza targata Mancini: cresce l'interesse intorno al tecnico

Una salvezza conquistata con tre giornate di anticipo e un interregno più che soddisfacente durato un mese e mezzo. C'è interesse intorno al profilo di Gianfranco Mancini, tecnico di Polignano a Mare che ha messo in sicurezza il Bisceglie dopo essere succeduto a Pino Alberga, preparatore dei portieri stellati che aveva traghettato per un breve periodo la squadra dopo la gestione Zavettieri. Mancini, che nel suo curriculum può vantare un campionato di Promozione regionale vinto alla guida della Polimnia Calcio, aveva rivestito in questa stagione l'incarico di responsabile del settore giovanile del Bisceglie. Una investitura che seguiva le parentesi con Udinese, dove era stato responsabile dei tecnici dell'Academy, ed Ancona, club di cui aveva curato in prima persona il vivaio diventando poi direttore generale della società. Il 3-5-2 come arma per guidare gli stellati verso una salvezza tranquilla, l'abitudine a lavorare con giovani ambiziosi e dalle buone potenzialità, e diverse intuizioni tecniche che si sono rivelate fortunate come lo spostamento di Montinaro nel ruolo di mezz'ala o l'utilizzo del '94 brasiliano Paulo Azzi come quinto a destra. Questa la dote lasciata da Mancini al Bisceglie. Il club e il trainer pugliese si ritroveranno per discutere di una possibile prosecuzione del matrimonio, un premio peraltro dettato dai risultati del campo. Ma sullo sfondo emergono diversi interessamenti da parte di club di C e di qualcuno di A a caccia di un tecnico per la propria Primavera. Si vedrà nelle prossime settimane.