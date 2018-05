Bisceglie, si valuta il profilo di Ginestra per la panchina

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Se l'allenatore Gianfranco Mancini non dovesse essere riconfermato alla guida del Bisceglie per la prossima stagione, si monitorano diversi profili. Stando a quanto riportato da TuttoC.com, oltre al tecnico della Cavese Leonardo Bitetto e all'attuale allenatore in seconda della Nazionale di Lega Pro Luigi Corino, il ds Emanuele Belviso seguirebbe anche l'ex attaccante della Salernitana Ciro Ginestra (nella foto), che quest'anno ha guidato, con buoni risultati, il Team Altamura, compagine pugliese che milita in Serie D. Seguiranno sviluppi.