Secondo quanto riferito da Tuttocalciopuglia.com il Bisceglie avrebbe deciso a chi affidare la panchina dopo l’addio di Ciro Ginestra. Si tratta di Beppe Materazzi tecnico molto esperto che però non allena un club maschile (nel 2016 ha allenato la Lazio femminile) dal 2010 quando sedeva sulla panchina del Brasov in Romania. Per Materazzi si tratterebbe di un ritorno in Puglia dopo ben 11 anni dall’esperienza sulla panchina del Bari.