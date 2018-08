Bisceglie, ultime speranze per la cessione del club

E' ancora in divenire il futuro del Bisceglie, che sembra non trovare pace.

Il club nerazzurro è ancora nelle mani di Nicola Canonico, che ha definitivamente fatto tramontare la trattativa con l'imprenditore bitontino Francesco Rossiello, con il quale è mancato un definitivo accordo circa alcuni aspetti della cessione; in virtù di questo, sembrava riaperta la pista che portava a Vito Ippedico, ma adesso ecco altre novità.

Secondo quanto riferisce bisceglieviva.it, lo stesso Ippedico potrebbe presto uscire di scena, ma si potrebbe altrettanto celermente concretizzare il passaggio di consegne tra l'attuale patron e la cordata di cui fanno parte Vincenzo Todaro e Vincenzo Audiello.